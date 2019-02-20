Петербуржцы просят сделать больше велодорожек в городе

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-20T15:04:36+03:00

Изменить размер текста: A A

«Надо больше велодорожек», считают петербуржцы. Об этом стало известно в среду, 20 февраля, после подведения итогов по заявкам на участие в проекте «Твой бюджет». Около 200 предложений, поданных горожанами, связаны именно с развитием велосипедной инфраструктуры в Петербурге. Ведь велосипед – это спорт, а также удобное и экологическое средство передвижения.

- Ежегодно на участие в проекте «Твой бюджет» поступает все больше заявок по организации велосипедных дорожек, парковок и станций велопроката, - отметила заместитель директора по велоинфраструктуре СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Дарья Табачникова.

Эти запросы свидетельствуют о том, что у жителей Петербурга есть интерес и потребность к велосипедной инфраструктуре. В Смольном пообещали, что внимательно изучат все заявки и некоторые предложения включат в ближайшие программы, даже если они не пройдут отбор в рамках проекта «Твой бюджет».

Всего горожане отметили, что в Петербурге необходимо построить еще более 100 новых велосипедных дорожек. Больше всего петербуржцам не хватает маршрутов в Петродворцовом, Курортном и Приморском районах, а также маршрутов, обеспечивающих межрайонные связи, в частности пригородов с центром Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU