2019-02-20T15:04:36+03:00
Общество

Петербуржцы просят сделать больше велодорожек в городе

Около 200 заявок в проект «Твой бюджет» связаны с развитием велосипедной инфраструктуры
Лилия КОЗЛОВА
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В проект «Твой бюджет» подали около 200 заявок о велосипедизации ПетербургаВ проект «Твой бюджет» подали около 200 заявок о велосипедизации ПетербургаФото: Михаил ФРОЛОВ
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«Надо больше велодорожек», считают петербуржцы. Об этом стало известно в среду, 20 февраля, после подведения итогов по заявкам на участие в проекте «Твой бюджет». Около 200 предложений, поданных горожанами, связаны именно с развитием велосипедной инфраструктуры в Петербурге. Ведь велосипед – это спорт, а также удобное и экологическое средство передвижения.

- Ежегодно на участие в проекте «Твой бюджет» поступает все больше заявок по организации велосипедных дорожек, парковок и станций велопроката, - отметила заместитель директора по велоинфраструктуре СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Дарья Табачникова.

Эти запросы свидетельствуют о том, что у жителей Петербурга есть интерес и потребность к велосипедной инфраструктуре. В Смольном пообещали, что внимательно изучат все заявки и некоторые предложения включат в ближайшие программы, даже если они не пройдут отбор в рамках проекта «Твой бюджет».

Всего горожане отметили, что в Петербурге необходимо построить еще более 100 новых велосипедных дорожек. Больше всего петербуржцам не хватает маршрутов в Петродворцовом, Курортном и Приморском районах, а также маршрутов, обеспечивающих межрайонные связи, в частности пригородов с центром Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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