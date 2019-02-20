2019-02-20T15:33:26+03:00
Общество

В Мариинском дворце вспомнили подвиг воинов-афганцев

В честь ветеранов боевых действий в городском парламенте прошел праздничный вечер
Петр КИБЕР
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В Мариинском дворце прошел торжественный вечер в честь ветеранов-афганцев. Фото: Пресс-служба ЗакСа СПб.В Мариинском дворце прошел торжественный вечер в честь ветеранов-афганцев. Фото: Пресс-служба ЗакСа СПб.
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Совсем недавно наша страна отметила знаменательную дату – ровно 30 лет прошло с момента окончательного вывода советских войск из Афганистана. В честь этого события в Законодательном Собрании Петербурга прошел торжественный вечер.

- Дорогие боевые друзья! 30 лет минуло с этой даты. Но мы должны всегда помнить о ней, знать об этих событиях, чтобы никогда поколение воинов-интернационалистов не ушло от нас далеко. Для людей в погонах война в Афганистане всегда будет точкой отсчета высочайшего мужества, героизма и боевого братства, - приводит слова председателя ЗакСа Вячеслава Макарова пресс-служба Мариинского дворца.

Глава парламента вспомнил и тех, кто не вернулся с боевых заданий, кто погиб выполняя интернациональный долг. Тяжесть потери навсегда останется в сердцах родных, близких и боевых товарищей павших воинов.

Советские солдаты стали первыми, которые вступили в борьбу с мировым терроризмом. И этим заслужили себе вечную память.

На вечере в Мариинском дворце присутствовали и ветераны боевых действий, которым были вручены памятные медали, посвященные 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, а также благодарственные письма и дипломы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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