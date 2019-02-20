На Петербург 21 февраля надвигается метель, сильный ветер и похолодание

СЕГОДНЯ 15:55 2019-02-20T15:55:18+03:00

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Только в Петербурге начали таять сугробы, попадали сосульки с крыш и начала выглядывать прошлогодняя трава из-под снега, как снова зима решила заявить о себе. В четверг, 21 февраля, на Северную столицу и Ленобласть надвигается снежная метель и сильный ветер. Вместе с тем ожидается и резкое похолодание.

- 21 февраля на территории Петербурга и Ленобласти ожидается сильный снег, метель и порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Автомобилистам надо быть осторожнее, на дорогах сложная обстановка и гололед, - предупредили горожан в МЧС Северной столицы.

Пасмурная снежная погода накроет практически все районы Петербурга и области. Правда обострение ожидается в ночь на 21 февраля, днем осадки будут умеренные. Что касается температуры, то в четверг ожидаются морозы до 9 градусов, в некоторых местах даже до минус 12.

Непогода продлится примерно два дня: в четверг и пятницу, 21 и 22 февраля. Но, несмотря на похолодание, петербуржцам советуют не выходить на лед ни для прогулок, ни для ловли рыбы. На Ладожском озере уже потихоньку пошел лед, вдоль береговой линии наблюдаются трещины. Поэтому, любителям рыбалки лучше всего не рисковать и подождать, пока лед не растает и тогда уже выходить в озеро на лодках.

ИСТОЧНИК KP.RU