2019-02-20T15:55:43+03:00
Общество

В петербургском парламенте прошел торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества

На мероприятии присутствовали представители Западного военного округа, а также курсанты
Петр КИБЕР
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В Мариинском дворце прошел вечер в честь Дня защитника Отечества. Фото: Пресс-служба ЗакСаВ Мариинском дворце прошел вечер в честь Дня защитника Отечества. Фото: Пресс-служба ЗакСа
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23 февраля – один из главных праздников в России. В этот день чествуют всех военнослужащих. Бывших и действующих, независимо от их пола или возраста. Хотя, конечно, по большей части это мужское торжество. В честь Дня защитника Отечества в Мариинском дворце прошел торжественный вечер.

- Во все времена в истории нашей России профессия защитника Отечества была самой уважаемой, почетной. Будут проходить годы, десятилетия, века, но всегда мы будем говорить слова благодарности защитникам Родины – людям, которые посвятили свою жизнь самому благородному и мужскому делу, - приводит пресс-служба ЗакСа слова Вячеслава Макарова.

По словам председателя петербургского парламента, 23 февраля – праздник особенный и еще потому, что отмечается между двумя памятными датами – Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Днем Победы.

- Это стержневые моменты нашей истории, то, на чем держится наше государство, - уверен Вячеслав Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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