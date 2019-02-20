В петербургском парламенте прошел торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества

СЕГОДНЯ 15:55 2019-02-20T15:55:43+03:00

Изменить размер текста: A A

23 февраля – один из главных праздников в России. В этот день чествуют всех военнослужащих. Бывших и действующих, независимо от их пола или возраста. Хотя, конечно, по большей части это мужское торжество. В честь Дня защитника Отечества в Мариинском дворце прошел торжественный вечер.

- Во все времена в истории нашей России профессия защитника Отечества была самой уважаемой, почетной. Будут проходить годы, десятилетия, века, но всегда мы будем говорить слова благодарности защитникам Родины – людям, которые посвятили свою жизнь самому благородному и мужскому делу, - приводит пресс-служба ЗакСа слова Вячеслава Макарова.

По словам председателя петербургского парламента, 23 февраля – праздник особенный и еще потому, что отмечается между двумя памятными датами – Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Днем Победы.

- Это стержневые моменты нашей истории, то, на чем держится наше государство, - уверен Вячеслав Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU