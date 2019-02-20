2019-02-20T17:17:32+03:00
Происшествия

У театральной площадки «Скороход» загорелся склад

Едким дымом заволокло Московский проспект в Петербурге [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Горящая бытовка во дворах театральной площадки «Скороход» задымила Московский проспект в ПетербургеГорящая бытовка во дворах театральной площадки «Скороход» задымила Московский проспект в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Очевидцы сообщили о сильном задымлении на Московском проспекте в Петербурге около трез часов дня 21 февраля. Пожар начался рядом с театральной площадкой «Скороход». Загорелся склад в доме 107, который примыкает к офисному зданию.

- На Московском проспекте тяжело дышать, - жалуются петербуржцы. – Сильный дым валит рядом со «Скороходом», а ветер уносит его на магистраль.

Сотрудники ДПС оцепили здание, пожарные машины с сиренами на большой скорости «прилетели» на место возгорания и быстро приступили к тушению огня. Первым делом спасатели начали эвакуировать сотрудников соседнего офисного здания. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, некоторые только надышались немного дымом.

Пожар в здании обувной фабрики «Скороход» в Санкт-Петербурге.

В 15:49 пожар был уже потушен. По какой причине началось возгорание, выяснят специальные службы.

Очевидцы сообщают, что белый плотный дым на Московском проспекте постепенно рассеивается. Дышать стало легче. Тем не менее, автомобилистам все равно надо быть внимательнее, так как из-за задымления на дороге ухудшилась видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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