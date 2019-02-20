У театральной площадки «Скороход» загорелся склад

СЕГОДНЯ 17:16 2019-02-20T17:17:32+03:00

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Очевидцы сообщили о сильном задымлении на Московском проспекте в Петербурге около трез часов дня 21 февраля. Пожар начался рядом с театральной площадкой «Скороход». Загорелся склад в доме 107, который примыкает к офисному зданию.

- На Московском проспекте тяжело дышать, - жалуются петербуржцы. – Сильный дым валит рядом со «Скороходом», а ветер уносит его на магистраль.

Сотрудники ДПС оцепили здание, пожарные машины с сиренами на большой скорости «прилетели» на место возгорания и быстро приступили к тушению огня. Первым делом спасатели начали эвакуировать сотрудников соседнего офисного здания. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, некоторые только надышались немного дымом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/693096" frameborder="0"></iframe> Пожар в здании обувной фабрики «Скороход» в Санкт-Петербурге.

В 15:49 пожар был уже потушен. По какой причине началось возгорание, выяснят специальные службы.

Очевидцы сообщают, что белый плотный дым на Московском проспекте постепенно рассеивается. Дышать стало легче. Тем не менее, автомобилистам все равно надо быть внимательнее, так как из-за задымления на дороге ухудшилась видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU