Петербурженка убила свою возлюбленную, у которой охладели чувства

СЕГОДНЯ 18:29 2019-02-20T18:29:35+03:00

Девушка отправится на девять лет в тюрьму за убийство возлюбленной Фото: архив "КП"

Девушку отправили за решетку на девять лет

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Любовь прошла, завяли помидоры. А 22-летняя жительница Петербурга убила свою возлюбленную, когда у той угасли чувства. Таким трагическим образом закончились светлые отношения двух женщин. Жизнь одной из партнерш оборвалась летом 2018 года, а сегодня, 20 февраля, Василеостровский районный суд отправил девушку за решетку на девять лет.

22-летняя девушка и ее 31-летняя подруга жили на съемной квартире на улице Кораблестроителей в Петербурге. Все было хорошо до тех пор, пока старшая не стала отстраняться от своей возлюбленной из-за того, что у нее угасли чувства.

- Когда любовь остыла, 22-летняя жительница Петербурга не менее 15 раз ударила тупым предметом свою сожительницу по голове. Та умерла на месте, - сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Тело женщины нашли 2 августа 2018 года в ванной съемной квартиры. Убившая из-за разбитого сердца девушка сбежала домой в Краснодарский край, где ее и задержала полиция.

На суде девушка полностью признала свою вину и отказалась от дачи показаний. В виде наказания ей назначили девять лет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU