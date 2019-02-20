2019-02-20T18:29:35+03:00
Происшествия

Петербурженка убила свою возлюбленную, у которой охладели чувства

Девушку отправили за решетку на девять лет
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Девушка отправится на девять лет в тюрьму за убийство возлюбленной Фото: архив "КП"Девушка отправится на девять лет в тюрьму за убийство возлюбленной Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Любовь прошла, завяли помидоры. А 22-летняя жительница Петербурга убила свою возлюбленную, когда у той угасли чувства. Таким трагическим образом закончились светлые отношения двух женщин. Жизнь одной из партнерш оборвалась летом 2018 года, а сегодня, 20 февраля, Василеостровский районный суд отправил девушку за решетку на девять лет.

22-летняя девушка и ее 31-летняя подруга жили на съемной квартире на улице Кораблестроителей в Петербурге. Все было хорошо до тех пор, пока старшая не стала отстраняться от своей возлюбленной из-за того, что у нее угасли чувства.

- Когда любовь остыла, 22-летняя жительница Петербурга не менее 15 раз ударила тупым предметом свою сожительницу по голове. Та умерла на месте, - сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Тело женщины нашли 2 августа 2018 года в ванной съемной квартиры. Убившая из-за разбитого сердца девушка сбежала домой в Краснодарский край, где ее и задержала полиция.

На суде девушка полностью признала свою вину и отказалась от дачи показаний. В виде наказания ей назначили девять лет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобилисты Петербурга жалуются на скользкие дороги, в городе массовые ДТП
Экология, образование и здравоохранение: Беглов рассказал о главных задачах Петербурга
«Теплосеть» займется реконструкцией тепломагистрали на Большевиков
Жителям Приморского района приходится принимать «грязевые ванны»
Фигуристка Туктамышева сменила имидж перед финалом Кубка России
В «Невском экспрессе» разрешили перевозку животных
Посетителей Новой Голландии эвакуируют из-за пожара
На юге Петербурга под автобусом лужа крови, две женщины госпитализированы
У театральной площадки «Скороход» загорелся склад
В петербургском парламенте прошел торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества
На Петербург 21 февраля надвигается метель, сильный ветер и похолодание
В Мариинском дворце вспомнили подвиг воинов-афганцев
Петербуржцы просят сделать больше велодорожек в городе
Строитель упал с высоты 12 этажа и выжил в Петербурге
Легенда «Зенита-1984» раскритиковал Артема Дзюбу