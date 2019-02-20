2019-02-20T19:00:36+03:00
Происшествия

Посетителей Новой Голландии эвакуируют из-за пожара

На острове загорелось помещение на первом этаже, где располагается фудкорт [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Новой Голландии загорелось здание "Бутылка"В Новой Голландии загорелось здание "Бутылка"Фото: Артем КИЛЬКИН
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Около шести часов вечера в среду, 20 февраля, на острове Новой Голландии в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Загорелось здание под названием «Бутылка». Черный дым валит из окон первого этажа, где располагаются кафе, бары и рестораны.

- В здании «Бутылка» на первых этажах фудкорта начался пожар. Огонь постепенно переходит на другие помещения, - рассказывают посетители крестинного пространства в социальной сети.

Очевидцы пожара опубликовали видео с места инцидента. На нем видно, как черный дым валит из окна первого этажа. Судя по посетителям, которые наблюдают за ЧП с улицы, ничего серьезного не произошло. Многие из них спокойно переговариваются и смеются.

Пожар в здании "Бутылка" в Новой Голландии .

На место уже прибыли машины пожарных и скорой помощи. По предварительным данным, огонь вспыхнул на кухне одного из кафе. Насколько известно, пострадавших ни среди посетителей Новой Голландии, ни сотрудников, нет.

Здание «Бутылка» было построено в начале 19 века и выполняло функцию морской тюрьмы. Трехэтажное строение кольцеобразной формы могло вместить 500 преступников. На первом этаже располагались кладовые и кухня. Сейчас в нем находятся кафе, бары и магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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