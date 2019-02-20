2019-02-20T19:32:35+03:00
Общество

В «Невском экспрессе» разрешили перевозку животных

Взять с собой в путешествие между Петербургом и Москвой можно будет только небольшого питомца
Лилия КОЗЛОВА
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В "Невском экспрессе" разрешат перевозить кошек и собакВ "Невском экспрессе" разрешат перевозить кошек и собакФото: Артем КИЛЬКИН
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Отправиться в поезду из Петербурга в Москву и обратно теперь можно будет с домашним любимцем. С 1 марта 2019 года поезд «Невский экспресс» будет принимать на борт пассажиров с кошками и собаками. Специально для этого будут выделены вагоны № 2 и №11.

- Купить билет на перевозку домашнего питомца можно в кассах дальнего следования на вокзалах и на сайте РЖД. Стоимость поездки с животным в «Невском экспрессе» - 418 рублей, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Однако отправиться на поезде можно будет не с любым животным. К перевозке принимаются только мелкие комнатные питомцы: кошки, птицы и собаки не крупных пород. При этом на один пассажирский билет оформляется одно место, на котором могут проехать максимум два домашних любимца.

Основное правило – при поездке на поезде животные должны находиться в корзинах, клетках или контейнерах, которые помещаются на местах, предназначенных для ручной клади. Размер переноски не должен превышать 180 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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