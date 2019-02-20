2019-02-20T20:06:06+03:00
Спорт

Фигуристка Туктамышева сменила имидж перед финалом Кубка России

Чемпионка мира 2015 года выступит 21 февраля в Великом Новгороде
Лилия КОЗЛОВА
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Елизавета Туктамышева приехала на Кубок России в Великий Новгород Фото: Архив "КП"Елизавета Туктамышева приехала на Кубок России в Великий Новгород Фото: Архив "КП"
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Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева накануне своего выступления на финаге Кубка России, который проходит в Нижнем Новгороде, решила сменить имидж. В своем «Инстаграм» она опубликовала фотографию, на которой видно, что спортсменка перекрасила волосы.

- Чудное освещение, - прокомментировала 22-летняя фигуристка видео, на котором она красуется, показывая свой новый цвет волос.

Волосы спортсменки переливаются бордово-розовыми прядями, которые смешиваются с основным темным цветом прически. Вероятно, такой огненный образ Туктамышева специально подобрала к своему выступлению на Кубке России, где она поборется с двукратной серебряной медалистской Олимпиады 2018 года в двукратной чемпионкой мира Евгений Медведевой.

Спортсменка показала поклонникам свой новый образ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спортсменка показала поклонникам свой новый образФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Финал Кубка России проходит в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля. Соревнования женщин-одиночниц состоятся в четверг, 21 февраля. Поклонники фигурного катания с волнением наблюдают на выступлениями, ведь сейчас решается судьба спортсменов. По итогам Кубка будет объявлен состав сборной на чемпиона мира, который пройдет в Японии в марте 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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