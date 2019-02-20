2019-02-20T21:07:18+03:00
Общество

«Теплосеть» займется реконструкцией тепломагистрали на Большевиков

Строительство временно трубопровода планируется закончить к ноябрю 2019 года
Лилия КОЗЛОВА
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«Теплосеть Санкт-Петербурга» создаст дублёра для трубопровода на Большевиков«Теплосеть Санкт-Петербурга» создаст дублёра для трубопровода на БольшевиковФото: Артем КИЛЬКИН
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За зимний сезон 2018-2019 годов в Невском районе Петербурга произошло несколько серьезных аварий на тепломагистрали. Последний прорыв был в начале февраля. В связи с этим совет директоров «Теплосети» принял решение включить трубопровод на проспекте Большевиков, также известный как «Пороховская» тепломагистраль в адресную программу по реконструкции в первоочередном порядке.

- Проект строительства сети-дублера диаметром 1000 миллиметров и протяженностью около трех километров предусматривает три этапа: от улицы Подвойского до улицы Коллонтай, от улицы Коллонтай до дома №1 по Российскому проспекту и от туда же до Товарищеского проспекта, - рассказала пресс-служба «Теплосети».

Проект сети идет уже в настоящий момент. Планируется, что строительно-монтажные работы на проспекте Большевиков закончатся к ноябрю текущего года. Данные мероприятия позволят обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей Невского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга в следующем отопительном сезоне.

Сама реконструкция участка теплосети «Пороховская» будет проходить в 2020-2021 годах за счет бюджетных средств Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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