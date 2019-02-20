Экология, образование и здравоохранение: Беглов рассказал о главных задачах Петербурга

СЕГОДНЯ 21:28 2019-02-20T21:28:15+03:00

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Сегодня, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. По итогам выступления временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов отметил ряд важных задач, которые необходимо решить в Северной столице. Основные затрагивают сферу экологии, образования и здравоохранения.

- Петербуржцы давно уже ждут социальную карту. Для нас это очень важно, чтобы люди не бегали за какими-то льготами и справками, а все это было на единой социальной карте, - подчеркнул врио градоначальника.

Он отметил, что в городе нужно расширить сеть бережливых поликлиник и улучшить медицинское обслуживание для самых маленьких петербуржцев.

Кроме того, в планах обеспечить высокие стандарты образования, чтобы Петербург стал тем городом, в котором престижно учиться.

- В первую очередь, мы создаем навигацию для выбора будущей профессии. У нас уже есть первые результаты, чтобы школьник мог выбрать профессию, не только знать, где он будет учиться, но и где дальше будет работать, открывая возможности, как высшей школы, так и среднего образования, - отметил Беглов, добавив, что правительство города рассмотрит варианты, чтобы классный руководитель смог получать надбавку за свои труды.

Что касается экологии, то эту проблему Беглов назвал номером один в городе. Врио заверил, что собирается поднять вопрос об утилизации «Красного Бора», так как сейчас только Петербург занимается обслуживанием данного полигона.

ИСТОЧНИК KP.RU