2019-02-20T21:49:29+03:00
Происшествия

Автомобилисты Петербурга жалуются на скользкие дороги, в городе массовые ДТП

К вечеру среды в Северной столице опустилась температура и лужи превратились в лед
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Водитель не справился со скользкой дорогой на Светлановском проспектеВодитель не справился со скользкой дорогой на Светлановском проспектеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Из-за резких температурных перепадов в среду, 20 февраля, в Петербурге страдают автомобилисты. Если днем в городе шел дождь, то к вечеру температура воздуха опустилась ниже ноля, и на дорогах образовался опасный гололед. Водители массово жалуются на скользкие дороги и большие пробки, которые образовались из-за аварий.

- Дорога уже совсем ненормальная. А просто каток, без всяких преувеличений. На тротуарах в данный момент не так скользко, как на проезжей части, - жалуются петербургские автомобилисты в соцсетях.

На Приморском шоссе в сторону Сестрорецка образовалась километровая пробка. Причиной тому серьезное ДТП. На трассе стоят сотрудники ДПС, скорой помощи и спасатели, которые вырезают пострадавшего водителя из смятой после аварии машины.

Сразу три автомобиля не справились со скользкой дорогой на мосту Энгельса в Выборгском районе Петербурга. В результате массового ДТП автомобили врезались в ограждение виадука. В сторону Парнаса от проспекта Просвещения также образовалась пробка.

Поскользнувшись на гололеде столкнулись два каршеринга на углу Бухарестской улицы и улицы Гашека, а также джип улетел в дерево на Светлановском проспекте.

Все водители предупреждают, что очень скользкая дорога. Низкая температура продержится также завтра, 21 февраля. В связи с этим автомобилистам надо не забывать, что по гололеду необходимо ездить осторожно, соблюдая скоростной режим и дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экология, образование и здравоохранение: Беглов рассказал о главных задачах Петербурга
«Теплосеть» займется реконструкцией тепломагистрали на Большевиков
Жителям Приморского района приходится принимать «грязевые ванны»
Фигуристка Туктамышева сменила имидж перед финалом Кубка России
В «Невском экспрессе» разрешили перевозку животных
Посетителей Новой Голландии эвакуируют из-за пожара
Петербурженка убила свою возлюбленную, у которой охладели чувства
На юге Петербурга под автобусом лужа крови, две женщины госпитализированы
У театральной площадки «Скороход» загорелся склад
В петербургском парламенте прошел торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества
На Петербург 21 февраля надвигается метель, сильный ветер и похолодание
В Мариинском дворце вспомнили подвиг воинов-афганцев
Петербуржцы просят сделать больше велодорожек в городе
Строитель упал с высоты 12 этажа и выжил в Петербурге
Легенда «Зенита-1984» раскритиковал Артема Дзюбу