Автомобилисты Петербурга жалуются на скользкие дороги, в городе массовые ДТП

20 Февр. 21:49 2019-02-20T21:49:29+03:00

К вечеру среды в Северной столице опустилась температура и лужи превратились в лед

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Из-за резких температурных перепадов в среду, 20 февраля, в Петербурге страдают автомобилисты. Если днем в городе шел дождь, то к вечеру температура воздуха опустилась ниже ноля, и на дорогах образовался опасный гололед. Водители массово жалуются на скользкие дороги и большие пробки, которые образовались из-за аварий.

- Дорога уже совсем ненормальная. А просто каток, без всяких преувеличений. На тротуарах в данный момент не так скользко, как на проезжей части, - жалуются петербургские автомобилисты в соцсетях.

На Приморском шоссе в сторону Сестрорецка образовалась километровая пробка. Причиной тому серьезное ДТП. На трассе стоят сотрудники ДПС, скорой помощи и спасатели, которые вырезают пострадавшего водителя из смятой после аварии машины.

Сразу три автомобиля не справились со скользкой дорогой на мосту Энгельса в Выборгском районе Петербурга. В результате массового ДТП автомобили врезались в ограждение виадука. В сторону Парнаса от проспекта Просвещения также образовалась пробка.

Поскользнувшись на гололеде столкнулись два каршеринга на углу Бухарестской улицы и улицы Гашека, а также джип улетел в дерево на Светлановском проспекте.

Все водители предупреждают, что очень скользкая дорога. Низкая температура продержится также завтра, 21 февраля. В связи с этим автомобилистам надо не забывать, что по гололеду необходимо ездить осторожно, соблюдая скоростной режим и дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU