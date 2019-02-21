Прогноз погоды на 21 февраля в Петербурге: мороз и сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:48 2019-02-21T07:48:10+03:00

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Заметенные снегом улицы, правда, не слишком сильно, и утренний морозец – такая картина ждала горожан, спешивших пораньше на работу. В город пришло похолодание, о котором предупреждали синоптики.

- 21 февраля в Петербурге ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный с порывами до сильного. Температура воздуха составит от -5 до – 7 градусов. Атмосферное давление повысится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Учитывая, что несколько дней в городе стояла оттепель и все растаяло, а ночью подморозило, то синоптики предупреждают автомобилистов о гололеде на дорогах. Стоит быть осторожными и пешеходам, ведь тротуары тоже превратились в каток.

Сохранится морозная погода и в пятницу. Ночью 22 февраля ожидается до минус 12 градусов, а днем до минус шести.

ИСТОЧНИК KP.RU