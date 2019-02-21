Экс-зенитовец Шкртел: Всегда рад вернуться в Петербург

СЕГОДНЯ 08:19 2019-02-21T08:19:19+03:00

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Уже сегодня на «Газпром Арене» в ответном матче 1/16 Лиги Европы петербургский «Зенит» примет турецкий «Фенербахче». И в составе гостей есть футболист, которому Петербург не чужой. Накануне игры своими ощущениями поделился бывший защитник сине-бело-голубых Мартин Шкртел.

- Я провел здесь три с половиной года. Очень рад, что мне предоставилась возможность сыграть в Петербурге, рад, что снова вернулся сюда, - приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».

Не мог не отметить Мартин и новый стадион на Крестовском острове, ведь здесь ему играть еще не доводилось.

- Слышал об этом стадионе очень много от Роберта Мака. Теперь увидел своими глазами, и он произвел приятное впечатление. Особенно если сравнивать его с «Петровским», где были совсем другие условия, - заявил Шкртел.

Напомним, что ответная игра 1/16 Лиги Европы начнется сегодня, 21 февраля, в 20:55 по местному времени. Чтобы пройти в следующий этап турнира, «Зениту», который уступил в Турции 0:1, надо обыгрывать «Фенербахче» с разницей в два мяча.

ИСТОЧНИК KP.RU