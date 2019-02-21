Смольный рассчитывает ускорить сроки сдачи Богатырского и Комендантского проспектов

СЕГОДНЯ 08:35 2019-02-21T08:35:18+03:00

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Вчера, 20 февраля, в администрации Приморского района прошел традиционный ежегодный отчет о проделанной работе. Местные чиновники рассказывали жителям, что было сделано и что еще предстоит сделать. Была поднята и тема долгостроев. О ней вспомнил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

- Я сам житель Приморского района и отлично знаю все проблемы с дорогами. Мы рассчитываем приблизить ввод участков Богатырского проспекта от Гакклевской до Байконурской улицы и Комендантского проспекта от Шуваловского до проезда К-1, - приводит слова Линченко пресс-служба районной администрации.

Надо сказать, что участок Богатырского проспекта, который является одной из самых загруженных магистралей в Приморском районе, начали реконструировать больше пяти лет назад, но так и не доделали.

Зато в нынешнем году власти обещают открыть движение по Глухарской улице, проспекту Авиаконструкторов, улицам Плесецкой и Нижне-Камской.

ИСТОЧНИК KP.RU