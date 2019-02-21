Петербургские полицейские поймали грабителя через десять лет после преступления

СЕГОДНЯ 08:51 2019-02-21T08:51:10+03:00

Полиция поймала грабителя через десять лет после преступления. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Десять лет ушло у петербургских полицейских, чтобы раскрыть ограбление и поймать предполагаемого участника преступления. Попавшийся в руки правоохранительных органов мужчина полностью изобличен в нападении на предпринимательницу.

- 16 июля 2009 года на пересечении набережной Мойки и Лебяжьей канавки двое неизвестных разбили стекла автомобиля, и, применив

физическую силу, открыто похитили у петербурженки дипломат с деньгами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По горячим следам поймать злоумышленников не получилось, а по факту нападения было заведено дело по статье «грабеж».

Прошло десять лет. Деньги, которые были украдены, наверняка давно потрачены. Сами преступники спокойно жили, стараясь не «светиться». Но полиция все помнит. В феврале 2019 года был задержан 48-летний мужчина, который полностью изобличен в грабеже. В настоящий момент подозреваемому выбирают меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU