Петербургские полицейские поймали грабителя через десять лет после преступления
Десять лет ушло у петербургских полицейских, чтобы раскрыть ограбление и поймать предполагаемого участника преступления. Попавшийся в руки правоохранительных органов мужчина полностью изобличен в нападении на предпринимательницу.
- 16 июля 2009 года на пересечении набережной Мойки и Лебяжьей канавки двое неизвестных разбили стекла автомобиля, и, применив
физическую силу, открыто похитили у петербурженки дипломат с деньгами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По горячим следам поймать злоумышленников не получилось, а по факту нападения было заведено дело по статье «грабеж».
Прошло десять лет. Деньги, которые были украдены, наверняка давно потрачены. Сами преступники спокойно жили, стараясь не «светиться». Но полиция все помнит. В феврале 2019 года был задержан 48-летний мужчина, который полностью изобличен в грабеже. В настоящий момент подозреваемому выбирают меру пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU