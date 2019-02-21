Седина в бороду - нож в ребро: в Новой Ладоге 32-летняя женщина «порезала» своего 62-летнего сожителя

СЕГОДНЯ 09:16 2019-02-21T09:16:58+03:00

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Возраст любви не помеха, а алкоголь даже союзник. Правда, не столько любви, сколько сожительству. Неизвестно, по каким причинам довольно молодая женщина воспылала чувствами к пенсионеру, но их совместное застолье закончилось криминалом.

- 19 февраля в городе Новая Ладога Ленинградской области из частного дома по улице Володарского, с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки слева был госпитализирован 62-летний мужчина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При опросе пострадавшего полицейские выяснили, что пенсионер повздорил со своей молодой сожительницей после совместного распития спиртного. Во время ссоры она ранила его ножом в грудь, после чего сбежала. Через некоторое время стражи порядка задержали 32-летнюю женщину. По статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» несдержанной на эмоции даме грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU