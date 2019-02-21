Учеников школы 115 эвакуировали сразу после начала занятий

СЕГОДНЯ 09:54 2019-02-21T09:54:18+03:00

Детей домой не отпустили, заявив, что после проверки учеба продолжится

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Очередная эвакуация, ставшая уже привычной. Шестой день подряд в Петербурге «минируют» различные объекты городской инфраструктуры. Первой в четверг стала школа номер 115, из которой сразу после начала уроков вывели учеников и персонал.

- В школе 115 объявили эвакуацию. Уходить не разрешают, говорят, что проверят и уроки снова начнутся, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, через некоторое время детей все же отпустили по домам.

Пока на данный момент это единственная эвакуация в Петербурге. Однако накануне пик «минирований» также пришелся на середину дня. А всего 20 февраля под проверку попали 58 объектов: 12 торговых центров, 22 учебных учреждения, 12 больниц и прочее.

Но самый массовый эпизод с «закладкой бомб» случился в понедельник. 18 февраля письма с угрозами пришли на 1023 объекта Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU