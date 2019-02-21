Учеников школы 115 эвакуировали сразу после начала занятий
Очередная эвакуация, ставшая уже привычной. Шестой день подряд в Петербурге «минируют» различные объекты городской инфраструктуры. Первой в четверг стала школа номер 115, из которой сразу после начала уроков вывели учеников и персонал.
- В школе 115 объявили эвакуацию. Уходить не разрешают, говорят, что проверят и уроки снова начнутся, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Впрочем, через некоторое время детей все же отпустили по домам.
Пока на данный момент это единственная эвакуация в Петербурге. Однако накануне пик «минирований» также пришелся на середину дня. А всего 20 февраля под проверку попали 58 объектов: 12 торговых центров, 22 учебных учреждения, 12 больниц и прочее.
Но самый массовый эпизод с «закладкой бомб» случился в понедельник. 18 февраля письма с угрозами пришли на 1023 объекта Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU