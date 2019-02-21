2019-02-21T10:20:55+03:00
Общество

Из-за ремонта на полтора месяца меняется режим работы метро «Кировский завод»

По вечерам я 17:00 до 18:00 вход на станцию будет ограничен
Петр КИБЕР
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На полтора месяца на станции "Кировский завод" ограничат вход из-за ремонта.На полтора месяца на станции "Кировский завод" ограничат вход из-за ремонта.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В ближайшее время на станции метро «Кировский завод» начнется модернизация эскалаторов. Из-за этого на полтора месяца изменится работа вестибюля. Петербуржцам, чтобы не попасть впросак, стоит заранее учитывать новый график.

- С 25 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года по рабочим дням с 17:00 до 18:00 вход на станцию будет ограничен, - сообщает пресс-служба «Петербургского метрополитена».

После того, как модернизация эскалаторов вестибюля будет закончена, «Кировский завод» вернется к обычному режиму работы. Но на время ремонта петербуржцам стоит заранее планировать маршруты поездок по городу.

Напомним, что ранее стало известно о новых сроках Фрунзенского радиуса. По заверениям чиновников, станции могут открыть к 1 сентября 2019 года. Впрочем, пока сам «Метрострой» ориентируется на 1 июля нынешнего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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