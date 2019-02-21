Водители оказались не готовы к снегу - с утра в Петербурге произошло множество ДТП

СЕГОДНЯ 11:18 2019-02-21T11:18:05+03:00

Из-за развернутой фуры заблокирован проезд по Петрозаводскому шоссе между Рыбацким и Металлостроем

Изменить размер текста: A A

Ночная метель стала неприятным сюрпризом для петербургских водителей. Автомобилисты, отвыкшие за несколько дней от снега, устроили с утра множество ДТП по всему городу и на подъезде к нему.

- Почти полностью перекрыто движение по Петрозаводскому шоссе между Металлостроем и Рыбацким. Стоим уже два часа, - сообщила в редакцию сотрудница «КП-Петербург», застрявшая в пробке.

Только когда к месту аварии сумели пробиться сотрудники ГИБДД, машины двинулись дальше.

Также проблемы из-за аварий были с утра и на КАД. Из-за снега и гололеда только на внутреннем кольце произошло четыре ДТП. Чуть позднее серьезное столкновение произошло на октябрьской набережной. Здесь лоб в лоб столкнулись две корейских иномарки, из-за чего в больнице оказались обе женщины-водители.

Напомним, что накануне МЧС и метеорологи предупреждали петербуржцев о похолодании и гололеде.

ИСТОЧНИК KP.RU