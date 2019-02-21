На месте завода авиадвигателей имени Климова на Кантемировской улице построят жилье

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-21T12:58:59+03:00

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Завод авиационных двигателей имени Климова решил продать свою территорию на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы под жилую застройку. Учитывая, что рядом есть метро и вся инфраструктура, то земля наверняка будет востребованной.

- Участок площадью 7,6 гектара оценен приблизительно в 1,3 миллиарда рублей, - пишет «Мойка 78».

Потенциально здесь можно построить 100 тысяч квадратным метров жилья. По грубым подсчетам, это около 1,5 тысяч квартир, каждая из которых будет недешевой, учитывая расположение перспективного жилого комплекса.

Напомним, что несколько лет назад завод имени Климова, производящий газотурбинные двигатели, полностью переехал на новую площадку на улице Академика Харитона. Деньги, полученные с продажи участка на Кантемировской улице, пойдут на развитие предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU