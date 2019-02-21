Из-под руин корпуса Университета ИТМО спасают дорогостоящее оборудование

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-21T12:00:54+03:00

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На улице Ломоносова в Петербурге кипит работа: 16 февраля здесь рухнул один из корпусов дома №9 – здания Университета ИТМО. Чудом обошлось даже без пострадавших, но вот ущерб от ЧП грандиозный. По прикидкам вуза, только урон научно-лабораторной базе составил семьдесят миллионов рублей, ведь на разрушенных этажах работали лаборатории.

На очередном заседании оперативного штаба, составленного из сотрудников университета, спасателей, чиновников и следователей, отчитались о проделанной работе. Всего рухнуло более восьмисот квадратных метров аудиторий, коридоров и лестниц. Разбор идет очень аккуратно. Оставшиеся перекрытия усилили подпорками.

– Слабо закрепленные остатки кровли и строительных конструкций демонтировали, и пожарные и спасатели приступили к разбору завалов непосредственно в зоне обрушения, – сообщают в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова. – На сегодня на внутридворовой территории разобрано и расчищено сто кубометров строительных элементов и мусора. Для извлечения крупногабаритных конструкций задействовали грузоподъемный кран.

Как сообщил начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин, каждый день на месте ЧП трудятся от семидесяти до 120 человек, используют от тринадцати до девятнадцати спецмашин. Главной задачей, поставленной главой штаба Кирилловым, остается безопасность работающих на объекте людей. А чтобы защитить любопытных прохожих, корпус загородили и взяли под охрану.

Сейчас специалисты смогли приступить к эвакуации дорогого оборудования и ценностей, погребенного под фрагментами лабораторий, служебных помещений и аудиторий. Занятия в соседних уцелевших корпусах приостановлены до 8 марта. Восстановление корпуса №2 займет несколько лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU