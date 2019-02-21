В Фонтанном доме откроется выставка к 130-летию Анны Ахматовой

СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-21T13:16:39+03:00

Фотобиеннале посвящено не самой поэтессе, а первой пятилетке Петербурга в начале нынешнего века

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В нынешнем году все поклонники Анны Ахматовой будут отмечать круглую дату. 23 июня великой поэтессе исполнилось бы 130 лет. И в честь ее дня рождения в Музее Анны Ахматовой в Петербурге пройдут различные мероприятия, в том числе не связанные непосредственно с самой писательницей.

- С 21 февраля по 17 марта в Фонтанном доме будет работать фотовыставка Дмитрия Горячева «Первая пятилетка», на которой запечатлена жизнь Петербурга с 2001 по 2005 год, - сообщает пресс-служба музея.

5 марта в Фонтанном доме выступит актриса театра и кино Светлана Крючкова, которая сама дважды играла Ахматову в фильмах. Она прочтет стихи поэтессы.

А уже к самому дню рождения будет приурочена научная конференция «ПроЧтение Ахматовой». Мероприятие пройдет 24 и 25 июня.

Также в течение года состоятся и другие события, посвященные юбилею поэтессы.

ИСТОЧНИК KP.RU