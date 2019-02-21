Центр психолого-педагогической и социальной помощи Выборгского района провалил работу с трудными детьми
Сотрудники прокуратуры Выборгского района второй раз за последнее время пришли с проверкой в местный Центр психолого-педагогической и социальной помощи детям и подросткам. В прошлый раз к работе учреждения были серьезные претензии. Увы, не исчезли они и поныне.
- Центр, выполняющий функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, фактически самоустранился от реализации основных задач, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Кроме того, сотрудники социального учреждения полностью забросили работу с несовершеннолетними, проходящими по уголовным делам, и теми, кто стал свидетелем преступления. Психологи-педагоги с ними не работают. Более того, даже информации о таких детях в Центре нет.
С комиссией по делам несовершеннолетних тут тоже не взаимодействуют. Нашлись в Центре и другие проблемы.
По итогу проверки прокуратура сделала директору учреждения «последнее китайское предупреждение».
ИСТОЧНИК KP.RU