Центр психолого-педагогической и социальной помощи Выборгского района провалил работу с трудными детьми

СЕГОДНЯ 13:45 2019-02-21T13:45:59+03:00

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Сотрудники прокуратуры Выборгского района второй раз за последнее время пришли с проверкой в местный Центр психолого-педагогической и социальной помощи детям и подросткам. В прошлый раз к работе учреждения были серьезные претензии. Увы, не исчезли они и поныне.

- Центр, выполняющий функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, фактически самоустранился от реализации основных задач, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, сотрудники социального учреждения полностью забросили работу с несовершеннолетними, проходящими по уголовным делам, и теми, кто стал свидетелем преступления. Психологи-педагоги с ними не работают. Более того, даже информации о таких детях в Центре нет.

С комиссией по делам несовершеннолетних тут тоже не взаимодействуют. Нашлись в Центре и другие проблемы.

По итогу проверки прокуратура сделала директору учреждения «последнее китайское предупреждение».

ИСТОЧНИК KP.RU