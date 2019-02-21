2019-02-21T14:11:56+03:00
Общество

Глава Комитета по печати побывал на блокадной выставке в «Ленфильме»

Смольный поблагодарил «Комсомолку» за освещения 75-летия снятия блокады
Анна ПОСЛЯНОВА
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Уникальная выставка дополнила спецпроект, серию публикаций на сайте и передач на радио, а также книжный издательский проектУникальная выставка дополнила спецпроект, серию публикаций на сайте и передач на радио, а также книжный издательский проектФото: Олег ЗОЛОТО
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Председатель Комитета по печати Петербурга Сергей Серезлеев побывал в гостях у «Комсомолки». Глава ведомства прибыл поблагодарить редакцию за освещение 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

По словам Серезлеева, все СМИ города качественно отработали блокадную тему Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам Серезлеева, все СМИ города качественно отработали блокадную темуФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

– Все средства массовой информации города отработали эту важную тему качественно, – сказал Сергей Серезлеев. – Никого ни о чем не приходилось просить: все сразу реагировали, откликались.

Благодарность вручили гендиректору издания Ивану Власову Фото: Олег ЗОЛОТО

Благодарность вручили гендиректору издания Ивану ВласовуФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Три недели назад председатель Комитета по печати раздавал грамоты и цветы сотрудникам газет, сайтов и телеканалов, которые подготовили проекты к 75-летию снятия блокады, в Доме журналиста. Тогда благодарностей удостоили нескольких журналистов «Комсомолки».

При входе гостей встретила гигантская «Комсомолка» Фото: Олег ЗОЛОТО

При входе гостей встретила гигантская «Комсомолка»Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 21 февраля, Сергей Серезлеев вручил благодарность генеральному директору «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ивану Власову.

Выставка охватила сразу несколько этажей киностудии Фото: Олег ЗОЛОТО

Выставка охватила сразу несколько этажей киностудииФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

После добрый слов в адрес коллектива редакции и совместных фото главы комитета и издания отправились на выставку. Ее «Комсомолка» совместно с «Ленфильмом» подготовили специально к 27 января.

Противотанковые ежи - единственный бутафорский экспонат выставки: их сделали из дерева Фото: Олег ЗОЛОТО

Противотанковые ежи - единственный бутафорский экспонат выставки: их сделали из дереваФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уникальная выставка дополнила спецпроект, серию публикаций на сайте и передач на радио, а также книжный издательский проект «Неизвестная блокада».

Завершилась экскурсия рассказом о 125-граммовом кусочке хлеба Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершилась экскурсия рассказом о 125-граммовом кусочке хлебаФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

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Группа из десяти человек – и «Комсомолка» вместе с ними – побывала на экскурсии по выставке «Летописцы подвига: кино и журналистика в осажденном городе», организованной «Комсомольской правдой» и «Ленфильмом» на киностудии специально к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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