2019-02-21T14:32:28+03:00
Происшествия

Петербуржец распространял порнографию с детьми из Северной Америки

Полиция данного государства подтвердила подлинность снимков
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержан мужчина за подозрение в распространении детского порно Фото: Архив "КП"В Петербурге задержан мужчина за подозрение в распространении детского порно Фото: Архив "КП"
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В Петербурге 41-летний житель Невского района занимался распространением детской порнографии через интернет. Пойман он был сотрудниками регионального отдела НЦБ Интерпола и отдела по борьбе с киберпреступностью Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти. Правоохранители, обнаружившие порнографические материалы, провели работу и установили, что именно с компьютера петербуржца распространялся незаконный контент.

- 41-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии. ВО время обысков у него дома правоохранители нашли пикантные материалы, которые стали уликами для уголовного дела, - рассказали в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти.

Оказалось, что порнографические фотографии, которые распространялись в интернете с компьютера петербуржца, были сделаны в одной из стран Северной Америки. Несчастных детей снимали с помощью специального мобильного приложения. Полиция зарубежного государства подтвердила, что все фотографии являются настоящими.

Как именно у жителя Петербурга оказались эти снимки, пока что не уточняется. Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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