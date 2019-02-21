2019-02-21T15:21:15+03:00
Общество

Подростка элитного лицея Петербурга отстранили от занятий из-за цвета волос

15-летний мальчик решил стать блондином, но новый образ ученика возмутил руководство школы
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургского школьника выгнали с уроков из-за цвета волосПетербургского школьника выгнали с уроков из-за цвета волосФото: Алексей БУЛАТОВ
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В частном лицее «Паскаль лицей» в Петербурге отстранили от уроков 15-летнего подростка за внешний вид. Девятиклассник просто сменил цвет волос, причем не слишком радикально, а высветлил их до оттенка «блонд». В начале февраля он пришел на уроки в новом образе, но сразу же оказался в кабинете директора. С 19 февраля школьника отстранили от уроков. Теперь родители мальчика вместе с адвокатом обратились в полицию и прокуратуру, чтобы защитить право подростка на самовыражение.

- Это не голубой и не зеленый, а естественный цвет волос, - передает Федеральное агентство новостей слова правозащитницы.

В лицее руководство не дает никаких официальных заключений о причинах недопуска подростка к занятиям. Насколько известно, мальчик хорошо учится, и никаких претензий к нему в школе нет.

Надо отметить, что «Паскаль лицей», который находится в Выборгском районе Петербурга, частное заведение. Родители мальчика платят за обучение не малые деньги. На данный момент они еще не решили, оставить его в частном лицее или перевести в другую школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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