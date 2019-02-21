2019-02-21T16:06:53+03:00
Общество

В пятницу, 22 февраля, в Петербурге ударят морозы

В некоторых районах Северной столицы и Ленобласти температура воздуха опустится до минус 20 градусов
Лилия КОЗЛОВА
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22 февраля в Петербурге снова похолодает22 февраля в Петербурге снова похолодаетФото: Олег ЗОЛОТО
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Оттепель в Петербурге продержалась не долго. В конце февраля зима все же опять вступила в свои права. В пятницу, 22 февраля, в Северной столице и Ленинградской области ожидается сильное похолодание. В некоторых районах региона ударят 20-градусные морозы. На дорогах образовался сильный гололед.

- Температура воздуха в ночь на пятницу, 22 февраля, в Петербурге и области опустится до минус 9-14 градусов, в некоторых районах и вовсе ожидаются 16-20-градусные морозы. Днем немного потеплеет до 3-8 градусов ниже ноля, - сообщает главное управление МЧС России по Ленобласти.

Холодный воздух по Петербургу и пригороду будет разносить сильный северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. К ночи порывы усилятся до 8-13 метров в секунду.

При этом больших осадков не ожидается. Вероятно, что в некоторых частях Северной столицы и области пройдет небольшой снег.

Несмотря на похолодание, лед уже тронулся. Ладожское озеро уже покрыто льдом всего лишь на 40 процентов. В период с 22 по 23 февраля на Ладожском озере будет продолжаться умеренное ледообразование. С 24 февраля, в связи с повышением температуры воздуха он снова начнет таять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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