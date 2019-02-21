2019-02-21T18:09:04+03:00
Происшествия

Двоих активистов движения «Весна» арестовали за секс-оргию с малолетней

Видео с развратными действиями с 14-летней полиция нашла в телефоне девочки
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Активисты движения "Весна" арестованы за оргию с 14-летней девочкойАктивисты движения "Весна" арестованы за оргию с 14-летней девочкойФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Калининский районный суд Петербурга заключил под стражу двух активистов движения «Весна» Владимира Казаченко и Вадима Тишкина. Молодые люди обвиняются в том, что принимали участие в секс-оргии с малолетней девочкой.

- Тишкин и Казаченко заключены под стражу до 18 апреля 2019 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что о секс-оргии стало известно 19 февраля. За день до этого полиция задержала 18-летнего юношу и его 14-летнюю спутницу по подозрению в употреблении наркотиков. Во время разговора с сотрудниками правопорядка девочка сказала, что только что имела интимную связь со своим другом, а также показала мобильный телефон, на котором были запечатлены моменты сексуальных утех.

Когда правоохранители увидели фото и видео, то ахнули. На них компания молодых людей занимались сексуальными утехами. Все бы ничего, но в этой компании была та самая 14-летняя девочка и 17-летняя девушка Владимира Казаченко, активиста петербургского движения «Весна». После этого молодой человек был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские продавали наркотики в Петербурге, чтобы повысить показатели работы
Съемки фильма Бекмамбетова перекроют движение на Загородом проспекте
В Петербурге состоялся съезд Совета муниципальных образований
Крысиные гнезда обнаружили на мясоперерабатывающем предприятии в Петербурге
Аршавин официально стал тренером
В пятницу, 22 февраля, в Петербурге ударят морозы
Подростка элитного лицея Петербурга отстранили от занятий из-за цвета волос
Петербуржец распространял порнографию с детьми из Северной Америки
Глава Комитета по печати побывал на блокадной выставке в «Ленфильме»
Центр психолого-педагогической и социальной помощи Выборгского района провалил работу с трудными детьми
В Фонтанном доме откроется выставка к 130-летию Анны Ахматовой
Петербургские депутаты поддержали идею легализации граффити
Из-под руин корпуса Университета ИТМО спасают дорогостоящее оборудование
На месте завода авиадвигателей имени Климова на Кантемировской улице построят жилье
Водители оказались не готовы к снегу - с утра в Петербурге произошло множество ДТП
Вице-губернатор Елин: у Петербурга есть все, чтобы обеспечить развитие экономики
Из-за ремонта на полтора месяца меняется режим работы метро «Кировский завод»
Учеников школы 115 эвакуировали сразу после начала занятий
Седина в бороду - нож в ребро: в Новой Ладоге 32-летняя женщина «порезала» своего 62-летнего сожителя