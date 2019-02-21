Двоих активистов движения «Весна» арестовали за секс-оргию с малолетней

СЕГОДНЯ 18:09 2019-02-21T18:09:04+03:00

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Калининский районный суд Петербурга заключил под стражу двух активистов движения «Весна» Владимира Казаченко и Вадима Тишкина. Молодые люди обвиняются в том, что принимали участие в секс-оргии с малолетней девочкой.

- Тишкин и Казаченко заключены под стражу до 18 апреля 2019 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что о секс-оргии стало известно 19 февраля. За день до этого полиция задержала 18-летнего юношу и его 14-летнюю спутницу по подозрению в употреблении наркотиков. Во время разговора с сотрудниками правопорядка девочка сказала, что только что имела интимную связь со своим другом, а также показала мобильный телефон, на котором были запечатлены моменты сексуальных утех.

Когда правоохранители увидели фото и видео, то ахнули. На них компания молодых людей занимались сексуальными утехами. Все бы ничего, но в этой компании была та самая 14-летняя девочка и 17-летняя девушка Владимира Казаченко, активиста петербургского движения «Весна». После этого молодой человек был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU