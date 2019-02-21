2019-02-21T18:48:26+03:00
Общество

Крысиные гнезда обнаружили на мясоперерабатывающем предприятии в Петербурге

Прокуратура Северной столицы провела проверку завода на Московском шоссе
Лилия КОЗЛОВА
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Крысиные гнезда обнаружили на мясоперерабатывающем предприятии в ПетербургеКрысиные гнезда обнаружили на мясоперерабатывающем предприятии в ПетербургеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В отвратительных условиях антисанитарии работает мясоперерабатывающее предприятие ООО «БиоРМ» на Московском шоссе в Петербурге. При проверке прокуратура Московского района обнаружила на промышленности множество крысиных гнезд. И это далеко не все нарушения, которые были выявлены надзорным органом.

- Проверка вскрыла многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщила прокуратура Петербурга 21 февраля.

Помимо крысиных гнезд на производственных столах размещалось мясо без маркировочных ярлыков, которые бы указывали на его происхождение и сроки годности. Кроме того, оно хранилось в неправильных температурных условиях. В помещениях не было специального холодильного оборудования.

В помещениях для хранения мяса нет подводки для воды, все помещения грязные. Стены и полы, где находится продукция, находятся в жутком состоянии – осыпаются прямо на мясо. Потолок из пенопласта также обваливается прямо на всю продукцию.

В связи с этим прокуратура решает вопрос о том, какие меры необходимо принять к предприятию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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