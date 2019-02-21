В Петербурге состоялся съезд Совета муниципальных образований

СЕГОДНЯ 19:15 2019-02-21T19:15:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 21 февраля, в культурно-досуговом центре «Московский» прошел съезд Совета муниципальных образований Петербурга, на котором присутствовали председатель ЗакСобрания Северной столицы Вячеслав Макаров, временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, а также депутаты и главы муниципальных образований.

- Доверие людей – особый источник власти и показатель ее эффективности и результативности. Людям необходима власть, которая не прячется, не отворачивается, соизмеряет каждый свой шаг с запросами и чаяниями простого человека, - заявил Макаров во время своего доклада.

На съезде отметили, что необходимо сделать всю конструкцию петербургской власти прочной, устойчивой, способной реагировать на вызовы времени не только в российском, но и в геополитическом масштабе.

- По делам будут судить, и мы должны делать эти дела, - подчеркнул врио губернатора Беглов.

В завершении Макаров и Беглов вручили благодарственные письма лучшим депутатам муниципальных советов и главам муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU