2019-02-21T19:15:25+03:00
Общество

В Петербурге состоялся съезд Совета муниципальных образований

Врио губернатора Северной столицы отметил, что главная задача властей – развитие города
Лилия КОЗЛОВА
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Макаров призвал муниципальных депутатов быть внимательнее к жителям ПетербургаМакаров призвал муниципальных депутатов быть внимательнее к жителям ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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В четверг, 21 февраля, в культурно-досуговом центре «Московский» прошел съезд Совета муниципальных образований Петербурга, на котором присутствовали председатель ЗакСобрания Северной столицы Вячеслав Макаров, временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, а также депутаты и главы муниципальных образований.

- Доверие людей – особый источник власти и показатель ее эффективности и результативности. Людям необходима власть, которая не прячется, не отворачивается, соизмеряет каждый свой шаг с запросами и чаяниями простого человека, - заявил Макаров во время своего доклада.

На съезде отметили, что необходимо сделать всю конструкцию петербургской власти прочной, устойчивой, способной реагировать на вызовы времени не только в российском, но и в геополитическом масштабе.

- По делам будут судить, и мы должны делать эти дела, - подчеркнул врио губернатора Беглов.

В завершении Макаров и Беглов вручили благодарственные письма лучшим депутатам муниципальных советов и главам муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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