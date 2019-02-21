Съемки фильма Бекмамбетова перекроют движение на Загородом проспекте

СЕГОДНЯ 19:30 2019-02-21T19:31:03+03:00

Также на этом участке в Петербурге будет запрещена парковка

Изменить размер текста: A A

Съемки нового художественного фильма известного режиссера Тимура Бекмамбетова «Потерянный в России» ограничат движение транспорта на Загородном проспекте в центре Петербурга. Запрет на проезд и парковку на одной из главных магистралей Северной столицы будут действовать с 23 по 27 февраля. Поэтому водителям Северной столицы придется заранее продумывать маршруты, чтобы не попасть в пробки и неудобные ситуации.

- Движение автомобилей и общественного транспорта по боковому проезду Загородного проспекта вдоль дома 52 будет прекращено в течение суток 24 февраля, а также 28 февраля, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Кроме того, в том же месте на Загородном проспекте будет запрещена парковка. Ограничения будут действовать с 6:00 утра до 24:00 ночи 23 февраля и с полуночи 25 февраля до полуночи 26 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU