2019-02-21T19:31:03+03:00
Общество

Съемки фильма Бекмамбетова перекроют движение на Загородом проспекте

Также на этом участке в Петербурге будет запрещена парковка
Лилия КОЗЛОВА
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В течение нескольких дней движение по Загородному проспекту будет закрытоВ течение нескольких дней движение по Загородному проспекту будет закрытоФото: Александр ГЛУЗ
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Съемки нового художественного фильма известного режиссера Тимура Бекмамбетова «Потерянный в России» ограничат движение транспорта на Загородном проспекте в центре Петербурга. Запрет на проезд и парковку на одной из главных магистралей Северной столицы будут действовать с 23 по 27 февраля. Поэтому водителям Северной столицы придется заранее продумывать маршруты, чтобы не попасть в пробки и неудобные ситуации.

- Движение автомобилей и общественного транспорта по боковому проезду Загородного проспекта вдоль дома 52 будет прекращено в течение суток 24 февраля, а также 28 февраля, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Кроме того, в том же месте на Загородном проспекте будет запрещена парковка. Ограничения будут действовать с 6:00 утра до 24:00 ночи 23 февраля и с полуночи 25 февраля до полуночи 26 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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