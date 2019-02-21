Полицейские продавали наркотики в Петербурге, чтобы повысить показатели работы

СЕГОДНЯ 20:24 2019-02-21T20:24:03+03:00

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Находчивые сотрудники транспортной полиции в Петербурге придумали план, как повысить показатели работы по поимке покупателей наркотиков. Как стало известно в четверг, 21 февраля, трое сотрудников Санкт-Петербург – Финляндского ЛО МВД России на транспорте занимались фальсификацией служебной деятельности вместо того, чтобы реально ловить преступников. В этом им помогал парень, который не раз был судим.

- Трое полицейских решили, что можно искусственно завысить количество выявленных ими преступлений по обороту наркотиков. Для этого они привлекли неоднократно судимого за наркотики парня, который по их поручению подходил к людям и предлагал им купить незаконные вещества, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

После того, как подставной продавец заключал сделку, полицейские сразу же всех задерживали. Разумеется, «подсадную утку» они после этого освобождали, чтобы он отправлялся на новые дела.

Преступление для отчетности петербургских полицейских на транспорте .

Свои показатели полицейские повысили, но в один момент все же прокололись. Отдел безопасности УТ МВД России по СЗФО устроил проверку и обнаружили, что их сотрудники не очень честны. Сейчас все задержаны, им предъявлены обвинения и решается вопрос о мере пресечении.

ИСТОЧНИК KP.RU