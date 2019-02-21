Мевля переходит из «Зенита» в «Ростов»

СЕГОДНЯ 21:26 2019-02-21T21:26:24+03:00

Миха Мевля уходит на время из "Зенита" в "Ростов" Фото: ФК "Зенит"

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Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Миха Мевля вернется в «Ростов». Правда словенский игрок уйдет на правах аренды до конца сезона. Об этом стало известно в четверг, 21 февраля.

- Футбольные клубы «Зенит» и «Ростов» достигли соглашения о переходе 28-летнего словенского защитника на правах аренды до конца сезона, - сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что Мевля уже играл за «Ростов» в сезоне 2016/2017. Там он сыграл 29 матчей, после чего перешел в «Зенит». Насколько известно, сделка обошлась сине-бело-голубым в 8 миллионов евро. На тот момент эта продажа стала рекордной для «Ростова».

В августе 2017 года Миха Мевля пришел в петербургскую команду, с которой провел 43 матча и забил 1 мяч. Вернется ли после сезона футболист обратно в «Зенит», пока что не известно.

Защитник начал профессиональную карьеру в словенской «Горице», где провел 4 сезона, принял участие в 122 матчах и забил 5 мячей.

ИСТОЧНИК KP.RU