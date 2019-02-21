Фанаты «Зенита» устроили огненную встречу команды перед матчем

СЕГОДНЯ 21:51 2019-02-21T21:51:32+03:00

Автобус с футболистами проехал под яркие файеры на матч с «Фенербахче» [видео]

Изменить размер текста: A A

Фанаты футбольного клуба «Зенит» устроили зрелищную, огненную встречу своей любимой команды. Автобус со спортсменами отправился на «Газпром Арену» в Петербурге для того, чтобы встретится с турецким «Фенербахче» в рамках Лиги Европы вечером в четверг, 21 февраля. Преданные поклонники петербургского клуба встали по обе стороны дороги и зажигали ярко-красные файеры по ходу движения команды.

- Вот это прием фанатов своей команды, вот это любовь и преданность! Да, будет футбол, - восхитились увиденным пользователи соцсетей.

Действительно, зрелище очень мощное и невообразимое. Такое яркое признание в любви футбольной команде должно было придать много сил игрокам «Зенита».

Огненная встреча команды "Зенит".

Тем временем по окончанию первого тайма «Зенит» ведет 2:1. Первый гол на четвертой минуте забил Магомед Оздоев. Второй мяч принес петербургской команде Сердан Азмун на 37 минуте матча. Впереди еще второй тайм.

ИСТОЧНИК KP.RU