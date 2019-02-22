2019-02-22T07:48:07+03:00
Общество

Прогноз погоды на 22 февраля в Петербурге: Мороз и солнце

В пятницу над головами жителей Северной столицы будет чистое синее небо
Петр КИБЕР
Поделиться:
22 февраля в Петербурге по Пушкину: мороз и солнце.22 февраля в Петербурге по Пушкину: мороз и солнце.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Каждый петербуржец знает, что шутки про погоду бывают о коротком северном лете, о тысяче оттенков серого неба и о странном желтом шаре, которые приезжие называют Солнцем. Но иногда и над Северной столицей бывает ясно.

- 22 февраля в Петербурге без осадков, ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем -3…-5 градусов, атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Но даже такая ясная и солнечная погода таит опасности - гололед на дорогах. Днем под воздействием солнечного света ледяная корка может подтаять, а к вечеру снова превратить дороги и тротуары в каток.

Чтобы не получить травму или попасть в аварию, пешеходам и водителям надо быть осторожными.

Что же касается погоды на выходные, то в ночь на субботу подморозит, но уже днем будет около ноля с мокрым снегом. А в воскресенье к снегу прибавится дождь, ведь на градуснике будет до плюс трех.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фанаты «Зенита» устроили огненную встречу команды перед матчем
Мевля переходит из «Зенита» в «Ростов»
Полицейские продавали наркотики в Петербурге, чтобы повысить показатели работы
Съемки фильма Бекмамбетова перекроют движение на Загородном проспекте
В Петербурге состоялся съезд Совета муниципальных образований
Крысиные гнезда обнаружили на мясоперерабатывающем предприятии в Петербурге
Двоих активистов движения «Весна» арестовали за секс-оргию с малолетней
Аршавин официально стал тренером
В пятницу, 22 февраля, в Петербурге ударят морозы
Подростка элитного лицея Петербурга отстранили от занятий из-за цвета волос
Петербуржец распространял порнографию с детьми из Северной Америки
Глава Комитета по печати побывал на блокадной выставке в «Ленфильме»
Центр психолого-педагогической и социальной помощи Выборгского района провалил работу с трудными детьми
В Фонтанном доме откроется выставка к 130-летию Анны Ахматовой
Петербургские депутаты поддержали идею легализации граффити
Из-под руин корпуса Университета ИТМО спасают дорогостоящее оборудование
На месте завода авиадвигателей имени Климова на Кантемировской улице построят жилье
Водители оказались не готовы к снегу - с утра в Петербурге произошло множество ДТП
Вице-губернатор Елин: у Петербурга есть все, чтобы обеспечить развитие экономики
Из-за ремонта на полтора месяца меняется режим работы метро «Кировский завод»
Учеников школы 115 эвакуировали сразу после начала занятий
Седина в бороду - нож в ребро: в Новой Ладоге 32-летняя женщина «порезала» своего 62-летнего сожителя