Прогноз погоды на 22 февраля в Петербурге: Мороз и солнце

СЕГОДНЯ 07:48 2019-02-22T07:48:07+03:00

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Каждый петербуржец знает, что шутки про погоду бывают о коротком северном лете, о тысяче оттенков серого неба и о странном желтом шаре, которые приезжие называют Солнцем. Но иногда и над Северной столицей бывает ясно.

- 22 февраля в Петербурге без осадков, ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем -3…-5 градусов, атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Но даже такая ясная и солнечная погода таит опасности - гололед на дорогах. Днем под воздействием солнечного света ледяная корка может подтаять, а к вечеру снова превратить дороги и тротуары в каток.

Чтобы не получить травму или попасть в аварию, пешеходам и водителям надо быть осторожными.

Что же касается погоды на выходные, то в ночь на субботу подморозит, но уже днем будет около ноля с мокрым снегом. А в воскресенье к снегу прибавится дождь, ведь на градуснике будет до плюс трех.

ИСТОЧНИК KP.RU