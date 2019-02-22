Семак прокомментировал победу над «Фенербахче»

СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-22T08:28:37+03:00

Не без приключений, но «Зенит» обыграл турецкий клуб и прошел дальше

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Вчера в Петербург вернулся большой футбол. В ответном матче 1/16 Лиги Европы на своем стадионе «Зенит» принимал турецкий «Фенербахче». Петербуржцам во что бы то ни стало нужна была победа с разницей в два мяча, и она была добыта.

- Тяжелая игра. Понятно, что сейчас мы только набираем обороты. После двухмесячной паузы не так просто начинать. Не всем довольны, но с точки зрения результата и желания не может быть претензий, - приводит слова Сергея Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Что касается небольшой стычки с игроком «Фенербахче», то тут наставник «Зенита» отшутился, назвав это футбольной хитростью - надо было немного надавить на судью, чтобы тот дал турецкому футболисту желтую карточку.

Напомним, что «Зенит» побел со счетом 3:1 и прошел в следующий этап розыгрыша Лиги Европы. Своего соперника по 1/8 финала петербуржцы узнают после жеребьевки, которая пройдет сегодня, 22 февраля в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU