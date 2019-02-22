По льду Большой Невки катался велосипедист

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-22T09:08:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Когда мало дорог и все свободное место на них заняли машины, остается одно – искать новые пути. В Петербурге обычно так говорят про реки и каналы, не зря же город называют северной Венецией. Но это летом. А вот чтобы зимой по Неве катались на велосипеде – это что-то новенькое.

- Когда в очередной раз надоело ныть про отсутствие велодорожек, - шутят горожане в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ирония и сомнения в безопасности такого способа передвижения – естественная реакция при взгляде на фотографию. На картинке хорошо видны полыньи, в которые легко провалиться. Да и сам лед не такой толстый, чтобы по нему можно было спокойно ходить, а не то что гонять на велике.

МЧС в начале февраля уже предупреждало горожан, что выход на лед опасен, но не всех экстремалов это останавливает.

- Это триатлонист. Велосипед, потом плавание, потом бег до теплого места, - иронизируют пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU