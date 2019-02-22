По льду Большой Невки катался велосипедист
Когда мало дорог и все свободное место на них заняли машины, остается одно – искать новые пути. В Петербурге обычно так говорят про реки и каналы, не зря же город называют северной Венецией. Но это летом. А вот чтобы зимой по Неве катались на велосипеде – это что-то новенькое.
- Когда в очередной раз надоело ныть про отсутствие велодорожек, - шутят горожане в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Ирония и сомнения в безопасности такого способа передвижения – естественная реакция при взгляде на фотографию. На картинке хорошо видны полыньи, в которые легко провалиться. Да и сам лед не такой толстый, чтобы по нему можно было спокойно ходить, а не то что гонять на велике.
МЧС в начале февраля уже предупреждало горожан, что выход на лед опасен, но не всех экстремалов это останавливает.
- Это триатлонист. Велосипед, потом плавание, потом бег до теплого места, - иронизируют пользователи соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU