В Комарово «Аллегро» насмерть сбил пожилую женщину

СЕГОДНЯ 09:36 2019-02-22T09:36:49+03:00

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Трагедией закончилась попытка подилой петербурженки перебежать дорогу перед идущим поездом. Скоростной «Аллегро» просто не успел затормозить и насмерть сбил пенсионерку.

- Инцидент произошел около 10:30 21 февраля в районе железнодорожной станции «Комарово», - пишут «Невские новости».

Известно, что женщина переходила железнодорожные путина запрещающий сигнал светофора и не успела отбежать на достаточно безопасное расстояние, когда заметила поезд. Машинист, в свою очередь, применил экстренное торможение, но остановить скоростной состав моментально просто невозможно.

Надо сказать, что это не первая подобная трагедия. Так в сентябре 2018 года на станции «Удельная» под колесами поезда погиб мужчина. Другой аналогичный случай произошел там же, но годом ранее. Все ЧП произошли из-за того, что пешеходы пытались перебежать пути на красный свет.

ИСТОЧНИК KP.RU