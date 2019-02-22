Из-за угроз «Барака Обамы» 21 февраля были эвакуированы 46 тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-22T10:08:13+03:00

Вчера в Петербурге в шестой раз подряд "минировали" школы, больницы и другие объекты инфраструктуры. Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Шесть дней подряд экстренные службы Петербурга вынуждены были реагировать на сообщения о заложенных взрывных устройствах. Из-за электронных писем с угрозами 21 февраля было эвакуировано 46 тысяч человек и проверено 205 объектов, в том числе станции метро и мосты. На этот раз минером был «Барак Обама».

- Если в прошлые дни письма с предупреждениями о скором взрыве были подписаны «Вованом» или именем российского президента, то сейчас очередь дошла до бывшего главы Белого дома, - пишет «Оперативное прикрытие».

Пока неизвестно, продолжится ли в пятницу волна «минирований», но горожане все же надеются на прекращение неприятной традиции. Даже школьники не слишком рады постоянным срывам занятий.

Напомним, что самая массовая атака «электронных террористов» пришлась на понедельник. 18 февраля письма с угрозами пришли в 1023 объекта по всему городу. Эвакуированы были более 400. Взрывных устройств так и не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU