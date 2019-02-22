На проспекте Косыгина столкнулись пять автомобилей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-02-22T10:44:56+03:00

Из-за массового ДТП на проспекте Косыгина многие петербуржцы опоздали на работу. Фото: vk.com/spb_today

Аварийные машины перекрыли три полосы из четырех

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Массовая авария на проспекте Косыгина стала причиной опоздания на работу нескольких десятков петербуржцев. Из-за столкновения пяти автомобилей у пересечения с проспектом Передовиков, проезд оказался перекрыт почти полностью.

- В сторону «Ладожской», пять аварийных машин заняли три ряда, - сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Естественно, что в утренний час пик на выезде из спального района, на одной из главной магистрали образовалась огромная пробка. Водители, застрявшие в заторе, не особо обрадовались такой перспективе.

- Самим на работу не надо и других подставили, - возмущаются автомобилисты.

Несмотря на массовость аварии, никто в столкновении серьезно не пострадал. Пробка «рассосалась» лишь после того, как к месту ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции.

А синоптики тем временем опять предупреждают водителей о ночном и утреннем гололеде.

ИСТОЧНИК KP.RU