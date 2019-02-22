В 28-й поликлинике новый флюорограф за 8 миллионов полгода пылился в кладовке

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-22T11:14:05+03:00

Вот так выглядят почти 8 миллионов бюджетных рублей. Фото: Пресс-службы прокуратуры СПб.

В то же время пациентов обследовали на старом оборудовании, которое шло под списание

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Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вынесла предупреждение главному врачу поликлиники номер 28, в которой дорогущий флюорограф, купленный за бюджетные деньги, полгода хранили в кладовке.

- Установлено, что в июне 2018 года медицинским учреждением в рамках программы развития здравоохранения на бюджетные средства в размере 7,8 миллионов рублей был приобретен томограф, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

При этом на момент проверки, которая прошла в феврале 2019 года, оборудование так и стояло не распакованным. Вместо того, чтобы получить санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора и начать использовать флюорограф для обследования пациентов, руководство поликлиники просто использовало старый аппарат, который надо было давно списать.

Новое оборудование при этом стояло в ремонтируемом кабинете. Главврачу предъявлена претензия в неэффективном использовании бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU