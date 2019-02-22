Выбирать места для выгула собак будут муниципальные власти
Комитет по законодательству парламента Петербурга одобрил идею о передаче полномочий по выбору мест для выгула домашних животных муниципальным властям. Ранее с таким предложением выступили депутаты Денис Четырбок и Роман Коваль.
- Определением мест для выгула животных должны заниматься именно муниципальные власти, потому что они, как никто другой, знают проблемы жителей и свою территорию, - заявляют инициаторы законопроекта.
Ранее данную инициативу поддержали и в Смольном. В случае, если изменения в закон примут, то город будет отвечать за создание и работу приютов, а также определять порядок обращения с бездомными животными и размещать в интернете информацию о питомцах, от которых отказались владельцы.
А вопросом, где гулять собакам, займутся в городских муниципалитетах – им виднее.
ИСТОЧНИК KP.RU