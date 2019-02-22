В Девяткино школьный автобус сбил ребенка

СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-22T12:15:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Неприятностями началось утро для водителя школьного автобуса, привезшего детей на учебу и девочки, спешившей на уроки в ту же школу. По неизвестной пока причине, ребенок был сбит.

- Возле средней школы номер 1 автобус наехал на девочку, - сообщает паблик «Девяткино онлайн».

По предварительной информации, обошлось без серьезных травм – скорость автобуса была небольшой и школьницу просто отбросило в сторону. Она сама смогла встать и уйти. Но в любом случае ребенку понадобится медобследование, так как могут быть и скрытые травмы, которые из-за шока девочка могла не заметить.

Также на место ДТП прибыли и сотрудники дорожной полиции, которые должны выяснить все обстоятельства инцидента.

В то же время местные жители беспокоятся из-за того, что местные власти планируют расширить дрогу до четырех полос. Это увеличит не только пропускную способность, но и опасность для пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU