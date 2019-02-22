2019-02-22T13:01:49+03:00
Общество

Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества

Также слова признательности военнослужащим выразил и председатель Заксобрания Вячеслав Макаров
Петр КИБЕР
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Врио губернатора Петербурга поздравил горожан с 23 февраля.Врио губернатора Петербурга поздравил горожан с 23 февраля.
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Завтра по всей России будет отмечаться День защитника Отечества. Обычно 23 февраля считают мужским праздником, но это не совсем правильно, ведь в армии служат и женщины. А в годы войны за Родину сражались не только кадровые военные, но и партизаны.

- Это праздник людей мужественных и смелых, посвятивших себя служению родной земле. Мы отдаем дань глубокой благодарности ветеранам за их ратные свершения, чествуем тех, кто стоит сегодня на боевом посту, - говорится в тексте поздравления врио губернатора Петербурга Александра Беглова, которое приводит пресс-служба Смольного.

Глава города отметил, что Петербург всегда был центром обороной промышленности и подготовки военных кадров для всей страны.

Поздравил горожан с праздником 23 февраля и спикер парламента Вячеслав Макаров.

- Желаю всем петербуржцам мира, добра, новых успехов в служении Родине и труде на благо Отечества! – сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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