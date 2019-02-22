Бывший президент «Зенита» стал главой Российского футбольного союза

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-22T13:33:20+03:00

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Сегодня, 22 февраля, отечествыенный футбол обрел нового руководителя. Президентом Российского футбольного союза (РФС) стал Александр Дюков. Экс-глава петербургского «Зенита» сменил на посту Сергея Прядкина, имевшего приставку и.о.

- Огромное спасибо за доверие. Для меня это не только большая честь, но и ответственность. Мы должны быть единой командой! Задачи непростые, но тем интересней их решать. Я уверен – мы с ними справимся, - приводит слова новоявленного президента пресс-служба РФС.

Надо сказать, что Александр Дюков был единственным кандидатом на должность и был избран единогласно. До этого пост главы РФС с приставками и.о. занимали Сергей Прядкин и Александр Алаев, тогда как номинальным президентом оставался Виталий Мутко.

Напомним, что с 2008 по 2017 год Дюков занимал пост президента «Зенита». За это время сине-бело голубые трижды становились чемпионами России, а также завоевали Кубок и Суперкубок УЕФА.

В настоящий момент Александр Дюков является генеральным директором «Газпром нефти».

ИСТОЧНИК KP.RU