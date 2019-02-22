2019-02-22T14:33:17+03:00
Общество

Беглов и Памфилова обсудили подготовку к выборам в Петербурге в сентябре 2019 года

В Смольном заявили, что обеспечат жесткий контроль за соблюдением законности голосования [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов и Памфилова встретились в СмольномБеглов и Памфилова встретились в СмольномФото: Олег ЗОЛОТО
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Уже в сентябре 2019 года в Петербурге состоится единый день голосования, на котором горожане выберут губернатора Северной столицы, а также депутатов внутригородских муниципальных образований города. Подготовку к этому событию сегодня, 22 февраля, в Смольном обсудили председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова и временно исполняющий обязанности градоначальника Александр Беглов.

На повестке дня стояли чистота и прозрачность всех этапов выборного процесса в Петербурге. Именно эти параметры в предыдущие годы порой можно было поставить под сомнение в Северной столице, считает Беглов.

- Мы поддерживаем намерение руководства ЦИК обеспечить жесткий контроль за соблюдением законности на всех этапах выборного процесса в Петербурге. Руководство города, как никто другой, заинтересовано в формировании нового политического имиджа Петербурга как правовой столицы России, - подчеркнул врио губернатора.

В Петербурге обсудили подготовку к единому дню голосований в сентябре 2019 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге обсудили подготовку к единому дню голосований в сентябре 2019 годаФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

А Петербург как раз достоин законных и чистых выборов, ответила Памфилова, выразив надежду, что именно такими они и состоятся в сентябре 2019 года. В приветственной речи председатель ЦИК также поблагодарила Беглова за сотрудничество.

Единый день голосования в Петербурге пройдет 8 сентября. В городе зарегистрировано почти четыре миллиона избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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