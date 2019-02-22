В Ленобласти вдвое поднимут компенсацию на детей в частных детсадах
Проблема с местами в детских садах стоит достаточно остро и в Петербурге и в Ленинградской области. В особенности это касается районов новостроек. И если город старается нагонять отставание по социальной инфраструктуре, то в Ленобласти вместе с этим решили повысить выплаты тем родителям, чьи малыши ходят в частные детсады.
- С 1 июня 2019 года будет удвоена региональная компенсация за содержание детей в частных дошкольных учреждениях – она составит 18 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области
Учитывая, что средняя стоимость посещения составляет 23 тысячи рублей, то мамам и папам придется доплачивать около 5 тысяч рублей. При этом в государственных детсадах плата установлена на уровне 2700 рублей, то есть цифры хоть и разные, но уже одного порядка.
Эта мера вынужденная. В руководстве 47-го региона признают, что пока не успевают за темпами жилищного строительства, особенно в таких густонаселенных районах как Девяткино-Мурино или Кудрово.
ИСТОЧНИК KP.RU