В Ленобласти вдвое поднимут компенсацию на детей в частных детсадах

СЕГОДНЯ 15:24 2019-02-22T15:26:52+03:00

Теперь родителям придется доплачивать из своего кармана всего около 5 тысяч рублей

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Проблема с местами в детских садах стоит достаточно остро и в Петербурге и в Ленинградской области. В особенности это касается районов новостроек. И если город старается нагонять отставание по социальной инфраструктуре, то в Ленобласти вместе с этим решили повысить выплаты тем родителям, чьи малыши ходят в частные детсады.

- С 1 июня 2019 года будет удвоена региональная компенсация за содержание детей в частных дошкольных учреждениях – она составит 18 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области

Учитывая, что средняя стоимость посещения составляет 23 тысячи рублей, то мамам и папам придется доплачивать около 5 тысяч рублей. При этом в государственных детсадах плата установлена на уровне 2700 рублей, то есть цифры хоть и разные, но уже одного порядка.

Эта мера вынужденная. В руководстве 47-го региона признают, что пока не успевают за темпами жилищного строительства, особенно в таких густонаселенных районах как Девяткино-Мурино или Кудрово.

ИСТОЧНИК KP.RU