2019-02-22T15:40:21+03:00
Спорт

«Зенит»- «Вильярреал»: в 1/8 Лиги Европы петербуржцы встретятся с испанцами

Первый матч пройдет на «Газпром Арене» 7 марта, а ответная встреча 14 числа в гостях
Петр КИБЕР
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В 1/8 Лиги Европы "Зенит" сыграет с испанским "Вильярреалом".В 1/8 Лиги Европы "Зенит" сыграет с испанским "Вильярреалом".Фото: Александр ГЛУЗ
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Только что в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка следующей стадии еврокубков. Своих соперников узнали петербургский «Зенит» и ФК «Краснодар». Обоим клубам достались соперники из Испании.

В 1/8 Лиги Европы соперником сине-бело-голубых стали футболисты «Вильярреала». 7 марта команды встретятся на «Газпром Арене», а ответный матч пройдет в Испании 14 числа. Победитель пары пробьется в четвертьфинал и войдет в число восьми лучших команд турнира.

Другой российский клуб – «Краснодар» также поедет в гости на Пиринеи. Кубанскому клубу достались соседи «Вильярреала» из «Валенсии». Но в отличие от «Зенита» первую игру краснодарцы проведут в гостях, а после примут «Валенсию» дома.

Напомним, что в 1/16 Лиги Европы петербуржцы по сумме двух встреч прошли турецкий «Фенербахче» - клуб из Стамбула был обыгран накануне со счетом 3:1, а «Краснодар» выбил из турнира немецкий «Байер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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