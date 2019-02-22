"Зенит" возглавил бывший президент и основатель Континентальной Хоккейной Лиги

СЕГОДНЯ 18:35 2019-02-22T18:42:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Такого в "Зените" еще случалось! При том, что за 13 лет, которые клуб находится под финансовым и административным крылом Газпрома, болельщиков приучили к разному. В команде за несколько месяцев мог наполовину обновиться состав, по ходу чемпионата увольнялись тренеры, но чтобы в разгар сезона назначался новый президент - сенсация. Хотя удивляет очередная страница зенитовской истории скорее сроками и фамилией сменщика Фурсенко, а не самим фактом его замены. Сергей Фурсенко, уже президент бывший, - фигура в новейшей истории клуба сверхзаслуженная. При нем в "Зените" впервые появился тренер с мировой известностью, при нем на богатеющий клуб стали смотреть с завистью и восхищением одновременно, при нем "Зенит" выиграл первое в российское истории золото. Но второй заход Фурсенко в "Зенит" (с мая 2017) оказался далеким по результатам от первого. Наверное, иначе и быть не могло после того, как в октябре 2017 года внезапно ушел из жизни спортивный директор клуба Константин Сарсания.

Нового президента "Зенита", Александра Медведева, принято считать человеком исключительно хоккейным. Но для Медведева хоккейный СКА (которым он с 2006 по 2011 руководил в качестве первого лица) с футбольным "Зенитом" объединялись финансированием одной могучей государственной корпорацией. Отвечать перед высшим руководством Газпрома за результат Медведев привык со времен руководства СКА, который именно при нем из хилого во всех смыслах клуба превратился в один из самых успешных спортивных проектов страны. Под патронажем Александра Медведева начала жизнь и Континентальная хоккейная Лига, ставшей во многих аспектом примером для большинства спортивных организаций. Новый президент "Зенит" - менеджер глобальных проектов. Несмотря на это, СКА при нем до главного трофея Лиги так и не доехал. Назначение главным в футбольный "Зенит" - новый спортивный вызов Медведева.

ИСТОЧНИК KP.RU